На Київщині на сьогодні знайдено 1346 тіл загиблих українців

Станом на 17 липня на Київщині знайдено 1346 тіл місцевих жителів, загиблих від рук окупантів, ще 300 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

"На сьогодні 1346 тіл убитих людей, убитих цивільних осіб – наголошую… Більшість із них убиті з вогнепальної зброї", - сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю.

Нєбитов наголосив, що це не остаточна цифра.

За його словами, наразі близько 300 осіб вважаються зниклими безвісти.