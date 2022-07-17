Події

18:50 17.07.2022

На території Броварської громади 18 і 19 липня проходитимуть планові тренування військових

1 хв читати
На території Броварської громади 18 і 19 липня проходитимуть планові тренування військових

Із 18 до 19 липня на території Броварської громади проходитимуть планові тренування військових, можливе посилення контролю на блокпостах, повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

"До уваги жителів Броварської громади! 18 і 19 липня на території Броварського району проводитимуться планові тренування військових", - написав він у телеграм-каналі.

Броварська районна військова адміністрація попереджає про можливе посилення контролю на блокпостах і додаткових заходів безпеки.

 

 

 

Теги: #навчання #зсу #бровари

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:39 15.07.2022
У США планують навчання українських пілотів польотам на F-15 та F-16 - Єрмак

У США планують навчання українських пілотів польотам на F-15 та F-16 - Єрмак

16:54 14.07.2022
В українській розвідці спростували повідомлення про нібито підготовку ЗСУ до завдання ударів по об'єктах на території Білорусі

В українській розвідці спростували повідомлення про нібито підготовку ЗСУ до завдання ударів по об'єктах на території Білорусі

13:55 12.07.2022
Американська ATN поставила тепловізори для ЗСУ на $13,2 млн за криптовалюту - експерт

Американська ATN поставила тепловізори для ЗСУ на $13,2 млн за криптовалюту - експерт

13:20 12.07.2022
Служба військового капеланства скоро стане частиною ЗСУ - Маляр

Служба військового капеланства скоро стане частиною ЗСУ - Маляр

18:06 11.07.2022
За тиждень роботи UNITED24 зібрано 400 млн на дрони для ЗСУ – Федоров

За тиждень роботи UNITED24 зібрано 400 млн на дрони для ЗСУ – Федоров

19:47 09.07.2022
Резніков про навчання військових ЗС України у Великій Британії: українські захисники готові вчитися швидко та ефективно

Резніков про навчання військових ЗС України у Великій Британії: українські захисники готові вчитися швидко та ефективно

14:26 09.07.2022
Міністр оборони Великої Британії відвідав українських військових, які прибули на навчання

Міністр оборони Великої Британії відвідав українських військових, які прибули на навчання

14:35 07.07.2022
Ахметов передав на допомогу ЗСУ та на гуманітарні цілі 2,7 млрд грн

Ахметов передав на допомогу ЗСУ та на гуманітарні цілі 2,7 млрд грн

16:09 06.07.2022
У ЗСУ спростували поширену російськими пропагандистами інформацію про нібито знищення HIMARS

У ЗСУ спростували поширену російськими пропагандистами інформацію про нібито знищення HIMARS

16:01 06.07.2022
Вертоліт і літак, якими користувалася родина Медведчука, передано ЗСУ – прокуратура

Вертоліт і літак, якими користувалася родина Медведчука, передано ЗСУ – прокуратура

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог зосереджує основні зусилля на спробах захопити Сіверськ та просунутися у напрямку Бахмута, ЗС України відбили штурм біля Григорівки

На Київщині на сьогодні знайдено 1346 тіл загиблих українців

Ворог обстріляв із РСЗВ деякі населені пункти на лінії зіткнення, виникла пожежа на полях – Запорізька ОВА

На півночі Греції зазнав аварії український транспортний літак АН-12, екіпаж налічував вісім громадян України - МЗС

Україна залишається непохитною у своєму зобов'язанні домагатися правди, справедливості та відповідальності за збитий рейс MH17 - заява МЗС у зв'язку з восьмими роковинами трагедії

ОСТАННЄ

Ворог зосереджує основні зусилля на спробах захопити Сіверськ та просунутися у напрямку Бахмута, ЗС України відбили штурм біля Григорівки

На Київщині на сьогодні знайдено 1346 тіл загиблих українців

На Херсонщині російські військові змінюють пункти дислокації, прикриваючись мирним населенням - ОК "Південь"

Двох постраждалих від ракетного удару у Вінниці гелікоптерами доправили до опікового центру Львова

У РФ розширюють масштаби військової підготовки для дітей - українська розвідка

Ворог обстріляв із РСЗВ деякі населені пункти на лінії зіткнення, виникла пожежа на полях – Запорізька ОВА

Командувач Сил оборони Естонії побував в Україні, зустрівся із Залужним

У ЗАПОРІЗЬКОМУ РАЙОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Сталь "Метінвесту" в десятках тисяч захисних споруд, танкових їжаках, ста тисячах бронежилетів - привітання Ахметова з Днем металурга та гірника

Вінницький Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну, вистоїть і цю - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА