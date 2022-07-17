На території Броварської громади 18 і 19 липня проходитимуть планові тренування військових

Із 18 до 19 липня на території Броварської громади проходитимуть планові тренування військових, можливе посилення контролю на блокпостах, повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

"До уваги жителів Броварської громади! 18 і 19 липня на території Броварського району проводитимуться планові тренування військових", - написав він у телеграм-каналі.

Броварська районна військова адміністрація попереджає про можливе посилення контролю на блокпостах і додаткових заходів безпеки.