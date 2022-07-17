Події

15:57 17.07.2022

Ворог обстріляв із РСЗВ деякі населені пункти на лінії зіткнення, виникла пожежа на полях – Запорізька ОВА

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Ворог обстріляв із РСЗВ деякі населені пункти на лінії зіткнення, виникла пожежа на полях – Запорізька ОВА

Серія вибухів, яку було чути в Запоріжжі вдень у неділю, – це обстріл із ворожих РСЗВ деяких населених пунктів на лінії зіткнення, повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

"Близько 14:00 - 15:00 в обласному центрі була чутна серія вибухів. Ворог б'є з реактивних систем залпового вогню по деяких населених пунктах на лінії зіткнення", - повідомляється в телеграм-каналі ОВА.

"За попередньою інформацією, постраждалих або загиблих немає. Інфраструктура руйнувань не зазнала", - йдеться в повідомленні.

В ОВА поінформували, що виникла пожежа "на кількох полях".

Теги: #обстріл #рсзв #запорізька

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