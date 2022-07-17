Події

12:50 17.07.2022

В Україні очікується помірно тепла погода, місцями дощі та грози

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В Україні очікується помірно тепла погода, місцями дощі та грози

Найближчої доби в Україні очікується помірно тепла погода, переважно без опадів, лише місцями короткочасні дощі та грози.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок вночі, 18 липня, у східних та більшості північних областей, вдень на півночі Лівобережжя місцями короткочасний дощ, гроза; на решті територій без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, у південній частині та більшості східних областей до 17°; вдень 20-25°, на Закарпатті та узбережжі морів до 28°.

У Києві в понеділок вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 18 липня найвища температура вдень (35,2°) була в 2010 році, найнижча вночі (9,4°) в 1989 році.

У вівторок, 19 липня, в Україні без опадів, лише в північній частині вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18°; вдень 21-26°.

У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

Теги: #погода #прогноз

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