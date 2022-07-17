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08:57 17.07.2022

Офіс генпрокурора: В результаті агресії РФ в Україні загинуло 353 дитини, 662 – поранено

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Офіс генпрокурора: В результаті агресії РФ в Україні загинуло 353 дитини, 662 – поранено

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 353 дитини, понад 662 поранено, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 1015 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 17 липня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 353. Не змінилися і дані щодо поранених - 662", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 353, Харківській – 191, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2138 навчальних закладів. Із них 221 зруйновано повністю.

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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