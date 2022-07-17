Чергове засідання конкурсної комісії у САП відбудеться 19 липня

У вівторок, 19 липня, відбудеться чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), повідомили в Офісі генпрокурора.

"19 липня 2022 року о 10.00 відбудеться чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі", – йдеться в оголошення розміщеному на сайті відомства.

В Офісі генпрокурора наголосили, що інформацію про місце проведення засідання буде повідомлено членам Комісії додатково (з міркувань безпеки).

Трансляція засідань у режимі реального часу на YouTube-каналі за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UCeYYeBd7l_WfN6gQu7JxFJA