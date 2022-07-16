Події

20:09 16.07.2022

Правоохоронці передали до суду справу ворожого корегувальника з Луганської області

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Правоохоронці передали до суду справу ворожого корегувальника з Луганської області

Прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт щодо громадянина України, який коригував вогонь російських військ по Лисичанську, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Слідством встановлено, що уродженець АР Крим, який у лютому 2022 року переїхав з РФ до Лисичанська, вступив у злочинну змову з невстановленими особами з метою надання допомоги ворожим військам у веденні бойових дій проти Збройних сил України. 15-16 квітня обвинувачений зібрав інформацію про підрозділи ЗСУ та місця влучання ворожих снарядів у Лисичанськ. Дані за допомогою месенджера передав співучасникам", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

У квітні 2022 року чоловіка викрили та затримали.

Йому інкримінується ч.7 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

 

 

 

Теги: #суд #луганська_область #колаборант

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