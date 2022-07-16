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20:05 16.07.2022

Боррель у зв'язку з восьмою річницею трагедії МН17: Ми очікуємо, що Росія візьме на себе відповідальність і співпрацюватиме

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Боррель у зв'язку з восьмою річницею трагедії МН17: Ми очікуємо, що Росія візьме на себе відповідальність і співпрацюватиме

У зв'язку з восьмою річницею аварії літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17, який був збитий у небі над українським Донбасом, Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель від імені ЄС виступив із заявою, в якій знову закликав Росію взяти на себе відповідальність та співпрацювати для притягнення винних до відповідальності.

Текст заяви поширено у суботу у Брюсселі Зовнішньою політичною службою. "Європейський союз знову заявляє про свою повну підтримку всіх зусиль щодо встановлення істини, забезпечення правосуддя для 298 жертв катастрофи рейсу MH17 та їх найближчих родичів та притягнення винних до відповідальності відповідно до резолюції 2166 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй", - йдеться в заяві.

Боррель констатував, що "агресивна війна Росії проти України є болючим нагадуванням про те, що сталося вісім років тому із 298 людьми на борту рейсу MH17, і посилює необхідність встановлення відповідальності". "Посилаючись на свої попередні заяви, Європейський Союз приймає до відома всі судові розгляди, які ведуться у зв'язку з цим, і очікує, що Росія візьме на себе свою відповідальність і повною мірою співпрацюватиме у зусиллях із притягнення до відповідальності", - зазначив позицію ЕС Високий представник.

Як відомо, 17 липня 2014 року в небі Донбасу було збито літак рейсу MH17 Малайзійських авіаліній, загинули 298 людей.

 

 

Теги: #україна #єс #позиція #мн17 #боррель

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