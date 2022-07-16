Від наслідків спеки в Іспанії за неповний тиждень померли 360 осіб

Понад 350 людей померли від наслідків спеки, яка встановилася на більшій частині території Іспанії в останні шість днів, свідчать дані інституту громадської охорони здоров'я, які наводить іспанська телерадіокомпанія РТВЕ.

"Згідно зі статистичними даними, зібраними в період з 10 до 15 липня, внаслідок високих температур, які фіксуються в Іспанії в останній тиждень, померли 360 осіб, при цьому пік смертності - 123 людини - припав на п'ятницю", - повідомляє в суботу РТВЕ.

Тим часом, метеорологічна служба Іспанії інформує, що в суботу в континентальній частині Іспанії стовпчик термометра не опуститься нижче 28 градусів Цельсія, а місцями досягне 45 градусів. Максимальний (червоний) рівень погодної небезпеки через спеку іспанські метеорологи оголосили в суботу в автономних спільнотах Кантабрія, Наварра, Ріоха, а також в містах Бадахос і Сарагоса.

Телерадіокомпанія нагадує, що нинішня хвиля спеки - друга в Іспанії за це літо. У червні, коли країну накрила перша хвиля спекотної погоди, що тривала вісім днів, її жертвами стали 829 осіб.