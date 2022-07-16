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15:28 16.07.2022

У Вінниці після ракетного удару пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї - ДСНС

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У Вінниці після ракетного удару пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї - ДСНС

У Вінниці завершено роботи з розбору завалів після ворожих ракетних обстрілів 14 липня, повідомляє ДСНС України у суботу.

"Загалом унаслідок обстрілу пошкоджені і зруйновані 55 багатоквартирних і приватних житлових будинків, 40 автомобілів і 2 трамваї", - інформує ДСНС у телеграм-каналі.

"За даними Департаменту охорони здоров'я ОВА, внаслідок обстрілу загинули 23 людини з них 3 дитини. Звернулися по допомогу 202 людини, з них 68 госпіталізовані, зокрема 4 дитини, 110 надано допомогу амбулаторно. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога", - наголошується також у повідомленні.

Підрозділи ДСНС врятували трьох людей. 1 людина залишається в розшуку (безвісти зникла).

Як повідомив раніше в суботу голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, одна з жінок померла в лікарні, тож кількість жертв збільшилася до 24. Продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких 4 дітей.

 

Теги: #вінниця #нерухомість #дснс #руйнування

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