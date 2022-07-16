В Одесі загасили пожежу після влучання крилатої ракети, загиблих і постраждалих немає – ДСНС

В Одесі загасили пожежу, що виникла внаслідок влучання крилатої ракети в суботу, повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області.

"16 липня, о 04:54, до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння складської будівлі в місті Одесі внаслідок влучення крилатої ракети. Пожежу локалізовано о 07:37 та ліквідовано о 10:42 на площі 1000 м.кв. проводиться розбирання та проливка конструкцій. Попередньо загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Від ДСНС залучено 18 одиниць пожежної техніки та 75 рятувальників.

Раніше спікер Одеської ОВВА Сергій Братчук повідомляв, що "ворожа ракета потрапила в склад".