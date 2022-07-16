Події

12:48 16.07.2022

В Одесі загасили пожежу після влучання крилатої ракети, загиблих і постраждалих немає – ДСНС

1 хв читати
В Одесі загасили пожежу після влучання крилатої ракети, загиблих і постраждалих немає – ДСНС

В Одесі загасили пожежу, що виникла внаслідок влучання крилатої ракети в суботу, повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області.

"16 липня, о 04:54, до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння складської будівлі в місті Одесі внаслідок влучення крилатої ракети. Пожежу локалізовано о 07:37 та ліквідовано о 10:42 на площі 1000 м.кв. проводиться розбирання та проливка конструкцій. Попередньо загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Від ДСНС залучено 18 одиниць пожежної техніки та 75 рятувальників.

Раніше спікер Одеської ОВВА Сергій Братчук повідомляв, що "ворожа ракета потрапила в склад".

Теги: #одеса #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:08 16.07.2022
Дим від пожежі в результаті ракетного обстрілу РФ видно далеко за межами Одеси

Дим від пожежі в результаті ракетного обстрілу РФ видно далеко за межами Одеси

08:11 16.07.2022
Ворожа ракета окупантів влучила в одеський склад, повідомляє Братчук

Ворожа ракета окупантів влучила в одеський склад, повідомляє Братчук

07:11 16.07.2022
Росіяни обстріляли Одесу в ніч проти суботи - Братчук

Росіяни обстріляли Одесу в ніч проти суботи - Братчук

19:42 14.07.2022
Суд вирішив передати в управління АРМА пов'язаний із російським бізнесом готель "Моцарт" в Одесі

Суд вирішив передати в управління АРМА пов'язаний із російським бізнесом готель "Моцарт" в Одесі

12:43 14.07.2022
Унаслідок ракетного удару по Вінниці 12 загиблих і 25 постраждалих - ДСНС

Унаслідок ракетного удару по Вінниці 12 загиблих і 25 постраждалих - ДСНС

12:08 12.07.2022
Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 35 - ДСНС

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 35 - ДСНС

16:13 11.07.2022
Із-під завалів житлового будинку у Часовому Яру дістали тіла вже 26 загиблих – ДСНС

Із-під завалів житлового будинку у Часовому Яру дістали тіла вже 26 загиблих – ДСНС

11:56 11.07.2022
Ворог випустив чотири ракети по Одещині, влучили в об'єкт інфраструктури

Ворог випустив чотири ракети по Одещині, влучили в об'єкт інфраструктури

13:43 10.07.2022
Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу росіянами Часового Яру зросла до 15, під завалами все ще перебувають 24 людини, зокрема дитина - ДСНС

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу росіянами Часового Яру зросла до 15, під завалами все ще перебувають 24 людини, зокрема дитина - ДСНС

12:45 10.07.2022
До 10 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу росіянами Часового Яру – ДСНС

До 10 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу росіянами Часового Яру – ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Місцева влада повинна забезпечувати наявність і контроль стану приміщень для укриття населення – К.Тимошенко

На майно нардепа Ковальова, зокрема "4 канал", накладено арешт - ДБР

РФ втратила за добу в Україні близько 140 військових, 5 танків і 6 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Офіс генпрокурора: внаслідок агресії РФ в Україні загинули 353 дитини, 662 - поранені

ЗС України відбили ворожу спробу захопити трасу Лисичанськ-Бахмут

ОСТАННЄ

Місцева влада повинна забезпечувати наявність і контроль стану приміщень для укриття населення – К.Тимошенко

У Києві затримали псевдо-волонтера, який розкрадав благодійні внески на підтримку ЗСУ – прокуратура

Над Дніпропетровською областю збили безпілотник окупантів - голова обладміністрації

На майно нардепа Ковальова, зокрема "4 канал", накладено арешт - ДБР

Потік на виїзд з України через західний кордон знову перевищує потік на в'їзд – Держприкордонслужба

Двох загиблих витягли з-під завалів у Нікополі - ДСНС

У Донецькій області за добу обстрілами зруйновано 25 приватних і 11 багатоквартирних житлових будинків - поліція

У Слатиному та Руській Лозовій під Харковом зафіксовано випадки дистанційного мінування території окупантами

Одна з постраждалих від ракетного удару по Вінниці померла, кількість жертв досягла 24 - голова обладміністрації

Ексчиновникам Київського КП висунуто підозру у заволодінні коштами, виділеними на розчищення озера

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА