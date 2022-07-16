На Донеччині окупанти вбили семеро цивільних людей, чотирнадцять поранено

На Донеччині за добу п'ятниці окупанти вбили 7 цивільних осіб, ще 14 людей поранено, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"За 15 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу: 2 у Красногорівці, 1 у Слов'янську, 1 в Авдіївці, 1 у Закотному, 1 у Гірнику та 1 в Островському. Ще 14 людей отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі вранці в суботу.

Крім того, за словами голови ОВА, у Костянтинівці померла людина, яка отримала поранення раніше в Луганській області.