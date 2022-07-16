Події

08:18 16.07.2022

Російські війська обстріляли чотири громади Сумщини, одна людина загинула, семеро поранено

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Російські війська обстріляли чотири громади Сумщини, одна людина загинула, семеро поранено

Російські окупанти обстріляли населені пункти Сумської області з мінометів та ствольної артилерії, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема по Шалигінській громаді після 10:00 ранку було 10 мінометних прильотів.

У Глухівській громаді близько 10:00 ранку росіяни відкрили вогонь із мінометів, сталося 9 вибухів.

А після 13:00 розпочався обстріл із реактивної артилерії, понад 20 прильотів.

"Унаслідок обстрілів 1 особа загинула, 4 – поранені", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Він зазначив, що Середино-Будську громаду опівдні обстріляли з мінометів, 4 вибухи, а близько 14:00 було здійснено 8 прильотів зі ствольної артилерії у Білопільську громаду. А близько 16:00 – ще 8 вибухів від застосування ворожих мінометів.

"У результаті обстрілів троє людей поранено", - написав він.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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