Збільшилася до 16 кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ у Дніпрі

Збільшилася до 16 кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ у Дніпрі, рятувальники продовжують гасити друге загоряння внаслідок обстрілу, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"За уточненими даними, вечірня атака на нашу область забрала 3 життя, 16 людей зазнали поранень", - написав Резніченко в телеграм-каналі вранці в суботу.

Також він повідомив, що на промисловому підприємстві у Дніпрі, куди напередодні ввечері влучила ракета, рятувальники одне загоряння погасили, інше ще гасять.

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері в Дніпрі внаслідок ракетного обстрілу окупантів загинули троє людей, поранено ще 15 громадян.