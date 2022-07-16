Події

07:16 16.07.2022

Американська допомога нашій державі посилить наш оборонний потенціал - Зеленський

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Американська допомога нашій державі посилить наш оборонний потенціал - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військова допомога США значно посилить оборонний потенціал України.

"США готують бюджет на новий фінансовий рік із додатковою допомогою для України, зокрема йдеться про розширення можливостей нашої військової авіації", - сказав він у п'ятницю ввечері у традиційному відеозверненні.

За його словами, "ця та інша американська допомога для нашої держави значно посилить наш оборонний потенціал". "Це важливо. Хочу ще раз висловити подяку президенту Байдену, Конгресу США за всю ту підтримку, яку ми отримуємо", - сказав він.

"До речі, лише за останні два тижні до українського бюджету було перераховано 3 мільярди доларів від США. Це дає змогу нам забезпечувати на сьогодні поточні соціальні потреби українців", - наголосив президент.

Теги: #сша #допомога #зеленський

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