Події

20:31 15.07.2022

У Вінниці на причетність до коригування обстрілів перевіряють 300 осіб

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У Вінниці на причетність до коригування обстрілів перевіряють 300 осіб

На причетність до коригування ракетного обстрілу у Вінниці перевіряють 300 осіб, повідомляє "Суспільне" у п'ятницю з посиланням на спікера Вінницького обласного управління Служби безпеки України Дениса Закаблука.

Як повідомлялося, 23 особи загинули, зокрема 3 дітей, 71 особа госпіталізована з травмами, 18 вважаються зниклими безвісти після ракетного удару російських окупантів по м. Вінниця в четвер вдень. У Вінницькій області 15 липня – День жалоби.

 

 

 

Теги: #вінниця #обстріли #коригувальники_вогню

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