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19:17 15.07.2022

ВАКС підтвердив рішення про утримання під вартою ексглави правління ПриватБанку Дубілета

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ВАКС підтвердив рішення про утримання під вартою ексглави правління ПриватБанку Дубілета

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 15 липня залишила без змін рішення судді Вищого антикорупційного суду про утримання під вартою ексглави правління ПриватБанку Олександра Дубілета, який підозрюється у розтраті коштів банку напередодні його націоналізації та в завданні банку збитків у сумі $314,9 млн, повідомила пресслужба суду в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, колегія суддів залишила апеляційні скарги захисників підозрюваного без задоволення, а рішення судді – без змін.

Зазначається, що рішення набуло чинності з моменту оголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд 22 грудня 2021 року ухвалив рішення про утримання під вартою ексглави правління ПриватБанку Дубілета.

 

 

Теги: #суд #арешт #дубілет

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