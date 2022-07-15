Російські терористи понесуть повну відповідальність за те, що роблять, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду, присвячену з'ясуванню деталей ракетних обстрілів території країни.

"З'ясовуємо деталі щодо кожного ракетного обстрілу території нашої держави. Терористи понесуть повну відповідальність за все, що роблять", - написав він у п'ятницю в телеграм-каналі.

"У Вінниці - 23 загиблих, троє з них - діти. 197 постраждалих звернулися по допомогу. 11 людей досі залишаються зниклими безвісти. Миколаїв - чотири влучання у навчальний корпус педагогічного університету. Травмовано двох осіб. Ще чотири влучання у корпус Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Наш спільний великий біль", - написав також він.

Зеленський зазначив, що "Росія поводиться як держава-терорист, стріляючи по цивільному населенню. Ми зробимо все, щоб знайти та покарати тих, хто віддає злочинні накази, і тих, хто їх виконує".