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07:08 15.07.2022

Канада впровадила нові санкції щодо нафтогазового сектора, хімічної та обробної промисловості РФ

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Канада впровадила нові санкції щодо нафтогазового сектора, хімічної та обробної промисловості РФ

МЗС Канади повідомило про впровадження нових санкцій щодо Росії у зв'язку зі збройною агресією в Україні.

"14 липня 2022 року Канада внесла додаткові поправки до правил про спеціальні економічні заходи (Росія), щоб заборонити надання двох виробничих послуг російській нафтогазовій, хімічній та обробній промисловості", - йдеться в документі, опублікованому на сайті міністерства.

Зазначається, що до списку санкцій додано вісім нових галузей з цих секторів.

 

 

Теги: #канада #росія #санкції #промисловість

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