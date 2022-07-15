Канада впровадила нові санкції щодо нафтогазового сектора, хімічної та обробної промисловості РФ

МЗС Канади повідомило про впровадження нових санкцій щодо Росії у зв'язку зі збройною агресією в Україні.

"14 липня 2022 року Канада внесла додаткові поправки до правил про спеціальні економічні заходи (Росія), щоб заборонити надання двох виробничих послуг російській нафтогазовій, хімічній та обробній промисловості", - йдеться в документі, опублікованому на сайті міністерства.

Зазначається, що до списку санкцій додано вісім нових галузей з цих секторів.