Посольство США в Україні закликало американців залишити країну

Посольство США в Україні закликало громадян цієї країни не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно покинути країну.

"Ситуація з безпекою по всій Україні залишається жорстокою і непередбачуваною через військові атаки з боку Росії, активні бойові дії в країні та невизначені умови безпеки. Посольство США закликає громадян США не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно залишити країну, використовуючи доступні в приватному порядку варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", - йдеться в повідомленні на сайті посольства.

Посольство також закликало "уникати масових зборів та організованих заходів, оскільки вони можуть стати мішенню для російських військових у будь-якій точці України, включно з її західними регіонами".