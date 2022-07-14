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20:20 14.07.2022

У Гаазі учасники Ukraine Accountability Conference створили Групу Діалогу з відповідальності для України

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У Гаазі учасники Ukraine Accountability Conference створили Групу Діалогу з відповідальності для України

Учасники Ukraine Accountability Conference у Гаазі створили Групу Діалогу з відповідальності для України, роботою групи з підтримки України опікуватиметься Офіс Генерального прокурора.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, 45 країн-учасниць погодили Політичну декларацію про співпрацю для досягнення загального результату. Група Діалогу, заснована на цьому заході, має об'єднати національні, європейські та міжнародні ініціативи щодо документування та правосуддя для міжнародних злочинів.

Також у документі зазначено роботу українських прокурорів та правоохоронців щодо документування та розслідування міжнародних злочинів у взаємодії зі світовою спільнотою, а також притягнення до відповідальності тих, хто чинить звірства на нашій землі.

"Справедливість і відповідальність є фундаментальними для досягнення миру та безпеки. Тому найкращою протидією діям Росії є дві речі. Перша – міжнародна спільнота має забезпечити перемогу України. Друга – ті, хто вчиняє міжнародні злочини, мають бути притягнуті до відповідальності", – зазначила генпрокурор Ірина Венедіктова під час свого виступу.

 

 

Теги: #прокурор #гаага #розслідування

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