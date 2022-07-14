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19:12 14.07.2022

Влада Білорусі відкриває кордони для контрабанди підсанкційних товарів – українська розвідка

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Влада Білорусі відкриває кордони для контрабанди підсанкційних товарів – українська розвідка

Командуванню Державного прикордонного комітету Білорусі керівництво країни надало негласну вказівку – не перешкоджати фактам контрабандної діяльності на кордонах з Україною, Польщею та Литвою, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Таке рішення пов'язано з різким погіршенням фінансової ситуації в країні через накладені на режим Лукашенка санкції з боку країн Заходу. Тому влада Білорусі сподівається частково знизити дефіцит надходжень до бюджету країни саме за рахунок максимального стимулювання контрабанди. Насамперед – тютюнових виробів місцевих виробників", - сказано у повідомленні на сайті розвідки.

Крім того, як зазначають у розвідці, так режиму вдасться частково забезпечити ринок Білорусі (а надалі і РФ) санкційними групами товарів, які раніше доставлялися з країн ЄС.

"Щоб посилити потік товарів, влада Білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн ЄС. Прикордонні відомства Польщі та Литви вже заявляють про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях", - йдеться у повідомленні.

 

 

Теги: #контрабанда #білорусь #гур

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