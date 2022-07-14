Події

19:07 14.07.2022

Середній розмір пенсії станом на 1 липня становить 4,4 тис. грн, військової пенсії – 8,9 тис. грн - Лазебна

2 хв читати
Середній розмір пенсії станом на 1 липня становить 4,4 тис. грн, військової пенсії – 8,9 тис. грн - Лазебна

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявляє, що середній розмір пенсії станом на 1 липня 2022 року становить 4 437 грн, що майже на 660 грн (17%) більше порівняно з 1 липня 2021 року.

Згідно з повідомленням пресслужби Мінсоцполітики, середній розмір військових пенсій за рік збільшився на понад 3 тис. грн, або на 53% і становить майже 8 900 грн.

Зазначається, що за січень-червень 2022 року до Пенсійного фонду надійшло 272,7 млрд грн доходів, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, від сплати єдиного соціального внеску надійшло на 25 млрд грн (або на 17,6%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Якщо ми хочемо гарантувати літнім людям мінімально необхідні для життя доходи, то маємо закріпити базовий пенсійний дохід системно на рівні законодавства. Щоб це була прозора, зрозуміла людям система, яка працює на рівні закону, а не постанов уряду. Ми напрацювали необхідний законопроєкт і вже отримали схвальні висновки щодо нього від Світового банку та Міжнародної організації праці", - заявляє Лазебна.

Також, на її думку, для гідного життя на пенсії потрібно доповнити базові пенсійні гарантії всеосяжною системою пенсійних накопичень, які людина та її роботодавці здійснюватимуть, доки людина працює, і які будуть додатковим джерелом доходу людини після завершення трудової діяльності.

Міністр повідомила, що Мінсоцполітики також завершує роботу над проєктом закону про універсальну державну соціальну допомогу.

"У цьому законопроєкті майже 2 млн родин, які виховують дітей, понад 5 млн літніх людей і людей з інвалідністю одержать відповідь, на яку гарантовану державою допомогу вони мають право", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що таким чином держава запровадить універсальну соціальну допомогу, яка консолідує різні види державної допомоги, передбачені наразі в більше ніж 10 нормативних актах, які можуть надаватися людині протягом усього життєвого циклу.

Теги: #україна #пенсії #соцдопомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:42 14.07.2022
Суд вирішив передати в управління АРМА пов'язаний із російським бізнесом готель "Моцарт" в Одесі

Суд вирішив передати в управління АРМА пов'язаний із російським бізнесом готель "Моцарт" в Одесі

19:01 14.07.2022
Ліна Костенко стала кавалером ордена Почесного легіону

Ліна Костенко стала кавалером ордена Почесного легіону

18:12 14.07.2022
МВФ очікує продовження акуратного обслуговування Україною свого боргу

МВФ очікує продовження акуратного обслуговування Україною свого боргу

16:24 14.07.2022
Немає ознак того, що зброя, яку постачають союзники в Україну, потрапляє в інші руки – глава МЗС Нідерландів

Немає ознак того, що зброя, яку постачають союзники в Україну, потрапляє в інші руки – глава МЗС Нідерландів

12:18 14.07.2022
Найближчими тижнями присутність ОБСЄ в Україні буде відновлено - Карпентер

Найближчими тижнями присутність ОБСЄ в Україні буде відновлено - Карпентер

07:53 14.07.2022
Санду запевнила Зеленського у відсутності загрози з боку Придністров'я для України

Санду запевнила Зеленського у відсутності загрози з боку Придністров'я для України

07:20 14.07.2022
Нові квартири в Україні подорожчали з початку року на 11%, на вторинному ринку – на 8%

Нові квартири в Україні подорожчали з початку року на 11%, на вторинному ринку – на 8%

22:14 13.07.2022
На переговорах щодо експорту зерна у Туреччині є певний прогрес - Зеленський

На переговорах щодо експорту зерна у Туреччині є певний прогрес - Зеленський

21:53 13.07.2022
Кабмін урегулював надання статусів особи з інвалідністю в результаті війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України

Кабмін урегулював надання статусів особи з інвалідністю в результаті війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України

21:44 13.07.2022
Негайної перспективи мирної угоди між Україною та РФ немає, до миру треба пройти ще довгий шлях - Гутерреш

Негайної перспективи мирної угоди між Україною та РФ немає, до миру треба пройти ще довгий шлях - Гутерреш

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Італії не прийняв відставку Драгі

Посольство США в Україні закликало американців залишити країну

Прем'єр Італії Драгі оголосив, що вирішив подати у відставку

Кількість загиблих у результаті обстрілу Вінниці збільшилася до 23 осіб

ЗС України відбили штурм російських військ на Вуглегірській ТЕС, окупанти продовжують обстріл цивільних об'єктів

ОСТАННЄ

Президент Італії не прийняв відставку Драгі

Понад 30% об'єктів ЖКГ та інфраструктури вже підготовлено до опалювального сезону - Чернишов

Посольство США в Україні закликало американців залишити країну

У Гаазі учасники Ukraine Accountability Conference створили Групу Діалогу з відповідальності для України

Прем'єр Італії Драгі оголосив, що вирішив подати у відставку

Кількість загиблих у результаті обстрілу Вінниці збільшилася до 23 осіб

Запорізька АЕС почала працювати трьома блоками, Хмельницька підключила блок №2 після ремонту – МАГАТЕ

Жительці Куп'янська, яка погодилася очолити підрозділ в окупаційній "тимчасовій цивільній адміністрації" Харківської області, заочно оголошено про підозру

ЗС України відбили штурм російських військ на Вуглегірській ТЕС, окупанти продовжують обстріл цивільних об'єктів

Влада Білорусі відкриває кордони для контрабанди підсанкційних товарів – українська розвідка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА