Середній розмір пенсії станом на 1 липня становить 4,4 тис. грн, військової пенсії – 8,9 тис. грн - Лазебна

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявляє, що середній розмір пенсії станом на 1 липня 2022 року становить 4 437 грн, що майже на 660 грн (17%) більше порівняно з 1 липня 2021 року.

Згідно з повідомленням пресслужби Мінсоцполітики, середній розмір військових пенсій за рік збільшився на понад 3 тис. грн, або на 53% і становить майже 8 900 грн.

Зазначається, що за січень-червень 2022 року до Пенсійного фонду надійшло 272,7 млрд грн доходів, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, від сплати єдиного соціального внеску надійшло на 25 млрд грн (або на 17,6%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Якщо ми хочемо гарантувати літнім людям мінімально необхідні для життя доходи, то маємо закріпити базовий пенсійний дохід системно на рівні законодавства. Щоб це була прозора, зрозуміла людям система, яка працює на рівні закону, а не постанов уряду. Ми напрацювали необхідний законопроєкт і вже отримали схвальні висновки щодо нього від Світового банку та Міжнародної організації праці", - заявляє Лазебна.

Також, на її думку, для гідного життя на пенсії потрібно доповнити базові пенсійні гарантії всеосяжною системою пенсійних накопичень, які людина та її роботодавці здійснюватимуть, доки людина працює, і які будуть додатковим джерелом доходу людини після завершення трудової діяльності.

Міністр повідомила, що Мінсоцполітики також завершує роботу над проєктом закону про універсальну державну соціальну допомогу.

"У цьому законопроєкті майже 2 млн родин, які виховують дітей, понад 5 млн літніх людей і людей з інвалідністю одержать відповідь, на яку гарантовану державою допомогу вони мають право", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що таким чином держава запровадить універсальну соціальну допомогу, яка консолідує різні види державної допомоги, передбачені наразі в більше ніж 10 нормативних актах, які можуть надаватися людині протягом усього життєвого циклу.