Події

17:27 14.07.2022

Київрада підтримала створення у столиці військового кладовища

1 хв читати
Київрада підтримала створення у столиці військового кладовища

Київська міська рада ухвалила рішення про створення поряд із урочищем Бабин Яр військового кладовища, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні (14 липня - ІФ) ми ухвалили рішення про створення військового кладовища та місць почесних поховань захисників України. І дали дозвіл на розробку проєкту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці. Йдеться про символічне в нашій історії місце - поряд із урочищем Бабин Яр", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Теги: #київ #військове_кладовище

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:00 13.07.2022
Ексзаступник гендиректора ДП "Інформаційні судові системи" підозрюється у наданні несанкціонованого доступу до ресурсів судової системи - прокуратура

Ексзаступник гендиректора ДП "Інформаційні судові системи" підозрюється у наданні несанкціонованого доступу до ресурсів судової системи - прокуратура

18:25 12.07.2022
Ціни на оренду в Києві знизилися удвічі

Ціни на оренду в Києві знизилися удвічі

13:37 11.07.2022
У Києві відчувається запах гару через торфовища, що тліють на півночі, - ДСНС

У Києві відчувається запах гару через торфовища, що тліють на півночі, - ДСНС

19:08 08.07.2022
На Голосіївському проспекті у Києві перекрито рух через прорив водопроводу

На Голосіївському проспекті у Києві перекрито рух через прорив водопроводу

12:00 08.07.2022
Прокурор Києва: Встановлено двох російських військовослужбовців, які вбили цивільного у Гостомелі

Прокурор Києва: Встановлено двох російських військовослужбовців, які вбили цивільного у Гостомелі

11:43 08.07.2022
Від агресії РФ у Києві загинули понад сотня мирних жителів, огляди місць обстрілів завершено – прокурор

Від агресії РФ у Києві загинули понад сотня мирних жителів, огляди місць обстрілів завершено – прокурор

11:31 08.07.2022
За час війни у Києві заарештовано майно російських та білоруських компаній на майже 8 млрд грн – прокурор столиці

За час війни у Києві заарештовано майно російських та білоруських компаній на майже 8 млрд грн – прокурор столиці

11:13 08.07.2022
Прокурор столиці: У нас хороша взаємодія з київською владою у питаннях війни, але на корупційні порушення ми очей не закриємо

Прокурор столиці: У нас хороша взаємодія з київською владою у питаннях війни, але на корупційні порушення ми очей не закриємо

20:56 05.07.2022
У Києві зареєстровано випадок захворювання на ботулізм

У Києві зареєстровано випадок захворювання на ботулізм

10:10 30.06.2022
У київських ТРЦ заборонили роботу дитячих розважальних майданчиків - ДСНС

У київських ТРЦ заборонили роботу дитячих розважальних майданчиків - ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни випустили по Вінниці чотири ракети "Калібр", вага кожної – 1770 кг

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці збільшилася до 22 осіб - голова Нацполіції

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці сягнула 21, поранено 52 осіб - заступник голови Офісу президента

Кількість зниклих безвісти внаслідок обстрілу Вінниці зросла до 46 осіб - ДСНС

Зеленський закликав до створення компенсаційного механізму для жертв російської агресії

ОСТАННЄ

Росіяни випустили по Вінниці чотири ракети "Калібр", вага кожної – 1770 кг

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці збільшилася до 22 осіб - голова Нацполіції

Посол ЄС назвав ракетний удар по Вінниці ще одним актом нападу РФ на цивільне населення України

Київрада затвердила створення ландшафтного заказника "Протасів Яр"

В українській розвідці спростували повідомлення про нібито підготовку ЗСУ до завдання ударів по об'єктах на території Білорусі

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці сягнула 21, поранено 52 осіб - заступник голови Офісу президента

У Вінниці та області у п'ятницю оголошено день жалоби

У разі наступу РФ з боку Чорного моря Україна застосує протикорабельні ракети – Залужний

Кількість зниклих безвісти внаслідок обстрілу Вінниці зросла до 46 осіб - ДСНС

Немає ознак того, що зброя, яку постачають союзники в Україну, потрапляє в інші руки – глава МЗС Нідерландів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА