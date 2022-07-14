Київрада підтримала створення у столиці військового кладовища

Київська міська рада ухвалила рішення про створення поряд із урочищем Бабин Яр військового кладовища, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні (14 липня - ІФ) ми ухвалили рішення про створення військового кладовища та місць почесних поховань захисників України. І дали дозвіл на розробку проєкту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці. Йдеться про символічне в нашій історії місце - поряд із урочищем Бабин Яр", - написав він у своєму телеграм-каналі.