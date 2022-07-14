Події

16:40 14.07.2022

У Вінниці та області у п'ятницю оголошено день жалоби

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У Вінниці та області у п'ятницю оголошено день жалоби

У Вінниці та області у п'ятницю, 15 липня, оголошено день жалоби за загиблими від російського ракетного удару мирними мешканцями.

"Завтра, 15 липня, у Вінниці та області оголошено день жалоби", - повідомила міськрада у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 20 людей загинули внаслідок влучання трьох крилатих ракет типу "Калібр" по м. Вінниця у четвер удень, троє з них - діти. 52 особи (зокрема троє дітей) госпіталізовані, з них 34 особи у важкому стані, пошкоджено 55 будівель, 40 автомобілів. Продовжується пошук 46 осіб, зв'язок із якими відсутній.

Теги: #жалоба #вінниця

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