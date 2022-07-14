Події

16:24 14.07.2022

Немає ознак того, що зброя, яку постачають союзники в Україну, потрапляє в інші руки – глава МЗС Нідерландів

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Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра констатує, що немає жодних ознак того, що зброя, яку постачають союзники по НАТО в Україну, потрапляє в інші руки або використовується для скоєння злочинів війни.

Про це він сказав у четвер у Гаазі на пресконференції, яка відбулася після завершення міжнародної конференції Ukraine Accountability Conference, відповідаючи на запитання журналістів. "У теорії це завжди можливо, але я не маю ознак того, що це відбувається. І я думаю, що ми, як альянс, і українські Збройні сили вкрай обережні, щоб гарантувати, що цього не станеться", - зазначив він.

Глава зовнішньополітичного відомства Нідерландів також зазначив, що союзники по НАТО "обережні в тому, щоб описувати, що конкретно ми постачаємо і коли ми це постачаємо". "Ми не маємо ознак того, що це є", - наголосив Гукстра.

Теги: #україна #озброєння #союзники

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