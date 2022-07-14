Події

16:22 14.07.2022

Відновлено роботу міжвідомчої комісії при Мінветеранів щодо надання статусу УБД

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Відновлено роботу міжвідомчої комісії при Мінветеранів щодо надання статусу УБД

Відновила роботу міжвідомча комісія з розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій і виплату одноразової грошової допомоги, що діє при Міністерстві у справах ветеранів України.

"До складу комісії входять представники всіх силових відомств. Зокрема, вона займається наданням статусу УБД (учасника бойових дій – ІФ) добровольцям, виплатою одноразової допомоги захисникам із числа добровольців, які отримали інвалідність, і сім'ям загиблих захисників-добровольців", - ідеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що діяльність комісії було призупинено у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Росії проти України.

"Тому станом на сьогодні насамперед розглядаються ті справи, які було подано до 24 лютого 2022 року. За період відновленої роботи міжвідомча комісія розглянула та схвалила рішення про призначення одноразової грошової допомоги 54 особам з інвалідністю внаслідок війни та дев'яти сім'ям загиблих (померлих) учасників Антитерористичної операції та/або Операції об'єднаних сил", - ідеться у повідомленні.

Теги: #комісія #убд #мінветеранів

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