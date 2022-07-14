На тимчасово окупованих територіях України зросла кількість обшуків українців - Міноборони

На тимчасово окупованих територіях України зросла кількість обшуків українців, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На тимчасово окупованих територіях, за даними Головного управління розвідки, зросла кількість проведення обшуків наших громадян, які вимушено там зараз перебувають: обшуків у місцях їх проживання та у громадських місцях. Під час обшуків осіб, які висловлюють своє публічне невдоволення, окупанти їм погрожують застосуванням зброї, завдають моральних і фізичних травм, незважаючи на стать і вік наших людей", - сказала Маляр на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у Києві в четвер.

За її словами, російські загарбники продовжують посилювати адміністративно-поліцейський режим на тимчасово захоплених українських територіях. У більшості окупованих населених пунктів розширено райони патрулювання озброєними російськими військовослужбовцями з обладнанням додаткових блокпостів, додала Маляр. Вона наголосила, що в такий спосіб російські загарбники намагаються нав'язати місцевій спільноті атмосферу загального страху та примусу населення тимчасово окупованих територій України, примушують їх до співпраці з російськими окупаційними адміністраціями.

"Сьогодні окупанти планують примусову інтеграцію медичної сфери в російські стандарти на тимчасово окупованих територіях і намагаються інтегрувати освітні процеси та освітню сферу на тимчасово окупованих територіях до російських стандартів і прагнуть встигнути зробити це до 1 вересня", - зазначила Маляр.

Вона зазначила, що більшість навчальних закладів на тимчасово окупованих територіях не погоджуються на умови окупантів і відмовляються від співпраці.

"Російський окупант намагається завозити працівників на ті вакансії, які вони не можуть заповнити у сфері освіти, з Криму, з "Донецької республіки", а насправді з також нашої тимчасово окупованої території, і з РФ. Тут примітно те, що громадяни РФ не поспішають їхати працювати на тимчасово окуповані території через те, що бояться обстрілів, тому там є серйозний дефіцит і брак заповнення вакансій", - розповіла заступниця глави Міноборони.