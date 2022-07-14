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15:34 14.07.2022

Органи правопорядку зареєстрували понад 34 тис. злочинів, пов'язаних із російською агресією, - Зеленський

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Органи правопорядку зареєстрували понад 34 тис. злочинів, пов'язаних із російською агресією, - Зеленський

Органи правопорядку України зареєстрували 34039 злочинів, пов'язаних із російською агресією, заявив, виступаючи за допомогою відеозв'язку на міжнародній конференції Ukraine Accountability Conference у Гаазі, президент України Володимир Зеленський.

"Щодня гинуть люди, щодня гинуть діти. Через російську агресію десятки тисяч українців убито, закатовано, скалічено і мільйони депортовано до Росії або позбавлено дому через бойові дії. Досі встановлюється, скільки українських дітей російські сили викрали та вивезли з України. Попередня цифра страшна - понад 200 тисяч дітей", - сказав він.

За словами Зеленського, "буквально у прямому ефірі світ бачить, як російська артилерія спалює міста на Донбасі та руйнує цивільну інфраструктуру".

"Лише за час від початку широкомасштабного вторгнення органи правопорядку України зареєстрували 34 039 злочинів, пов'язаних із російською агресією. А уявіть, скільки злочинів вони скоїли з 2014 року", - сказав він.

За ці злочини, сказав Зеленський, має бути обов'язкове покарання всіх, пов'язаних із російською агресією. "Українське правосуддя зробить свою справу, пов'язану із національною юрисдикцією. Вірю, що Міжнародний кримінальний суд неминуче забезпечить відповідальність причетних до злочинів, які належать до його підсудності", - заявив президент.

Теги: #воєнні_злочини

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