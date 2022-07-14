Україна контролює кожну одиницю озброєння - Залужний

Україна контролює кожну одиницю озброєння та не допустить її потрапляння до рук терористів, запевнив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний голову об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі.

"Сьогодні вночі відбулася чергова розмова з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі... Ми обговорили темпи та обсяги поставок міжнародної технічної допомоги. Я підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів", - написав Залужний у четвер у телеграм-каналі.

Він розповів, що традиційно поінформував колегу про поточну оперативну обстановку.

"Зауважив, що противник продовжує зосереджувати свої зусилля на півночі Луганської та Донецької областей, намагаючись витиснути нас із займаних позицій. Нам вдається відбивати масовані атаки противника. На херсонському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують звільняти наші території", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.

За словами Залужного, у свою чергу Міллі відзначив ефективність роботи ракетно-артилерійських систем, що перебувають на озброєнні ЗСУ, зокрема застосування М142 HIMARS.