Події

12:18 14.07.2022

Найближчими тижнями присутність ОБСЄ в Україні буде відновлено - Карпентер

2 хв читати
Найближчими тижнями присутність ОБСЄ в Україні буде відновлено - Карпентер

Найближчими тижнями присутність ОБСЄ в Україні буде відновлено, повідомив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

"Це дуже довга історія, і довга відповідь на ваше коротке запитання: як повернути роботу ОБСЄ в Україну, щоб вона працювала над усіма питаннями, над якими вона працювала раніше, але без можливості Росії накласти вето? Гадаю, ми знайшли шлях. Я гадаю, що найближчими тижнями, але, ймовірно, не більше ніж за місяць, ви побачите, що присутність ОБСЄ буде відновлено. Ну, фактично наразі є невеличка присутність у Києві. Але надалі вона буда відновлена у більшому масштабі", - сказав Карпентер в інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, в Україні відновить роботу Офіс координатора проєктів ОБСЄ в Україні, який діятиме за рахунок внесків однодумців, тож РФ не зможе ветувати його роботу.

"Ми говоримо про те, що раніше називалося Координатором проєктів ОБСЄ в Україні. Ймовірно, надалі він також називатиметься Координатором проєктів ОБСЄ в Україні. Але вони діятимуть за рахунок внесків однодумців. Тому ми не будемо вимагати від Російської Федерації грошей і вона більше не матиме права вето", - пояснив посол.

Карпентер нагадав, що Росія ветувала роботу місії в Україні, зокрема, наклала вето і на прикордонну спостережну місію, і на Спеціальну моніторингову місію, і на Офіс координатора проєктів.

"Але я гадаю, що країни-учасниці та ОБСЄ вже втомилися від можливості Росії ветувати все. Тому що це абсолютно поза межами людської пристойності з огляду на війну, що триває", - наголосив Карпентер.

 

Теги: #україна #обсє #карпентер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:53 14.07.2022
Санду запевнила Зеленського у відсутності загрози з боку Придністров'я для України

Санду запевнила Зеленського у відсутності загрози з боку Придністров'я для України

07:20 14.07.2022
Нові квартири в Україні подорожчали з початку року на 11%, на вторинному ринку – на 8%

Нові квартири в Україні подорожчали з початку року на 11%, на вторинному ринку – на 8%

22:14 13.07.2022
На переговорах щодо експорту зерна у Туреччині є певний прогрес - Зеленський

На переговорах щодо експорту зерна у Туреччині є певний прогрес - Зеленський

21:53 13.07.2022
Кабмін урегулював надання статусів особи з інвалідністю в результаті війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України

Кабмін урегулював надання статусів особи з інвалідністю в результаті війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України

21:44 13.07.2022
Негайної перспективи мирної угоди між Україною та РФ немає, до миру треба пройти ще довгий шлях - Гутерреш

Негайної перспективи мирної угоди між Україною та РФ немає, до миру треба пройти ще довгий шлях - Гутерреш

21:42 13.07.2022
На переговорах у Стамбулі дійшли суттєвої згоди з питань, пов'язаних із механізмами контролю, системою координації, питаннями розмінування - Гутерреш

На переговорах у Стамбулі дійшли суттєвої згоди з питань, пов'язаних із механізмами контролю, системою координації, питаннями розмінування - Гутерреш

21:16 13.07.2022
Генсек ООН повідомив про прогрес у переговорах щодо експорту продуктів харчування з України через Чорне море

Генсек ООН повідомив про прогрес у переговорах щодо експорту продуктів харчування з України через Чорне море

21:07 13.07.2022
Учасники переговорів щодо вивезення українського зерна домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі – голова Міноборони Туреччини

Учасники переговорів щодо вивезення українського зерна домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі – голова Міноборони Туреччини

20:57 13.07.2022
Посольство України в Ізраїлі закликає бойкотувати російські компанії

Посольство України в Ізраїлі закликає бойкотувати російські компанії

20:54 13.07.2022
Посол Корнійчук ознайомився з роботою Roklen Resilience Center  в ізраїльському місті, що знаходиться під ракетним обстрілами

Посол Корнійчук ознайомився з роботою Roklen Resilience Center  в ізраїльському місті, що знаходиться під ракетним обстрілами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Надійшло 15 повідомлень про зниклих безвісти людей, які були в районі ударів ракет у Вінниці, - голова Нацполіції

Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою - Генштаб ЗСУ

Уже відомо про 20 загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці, з них троє дітей - К.Тимошенко

Україна контролює кожну одиницю озброєння - Залужний

Ракетний удар по Вінниці зачепив діагностичну клініку, всі, хто перебував усередині, загинули - облрада

ОСТАННЄ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАКЛИКАВ ДО СТВОРЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЛЯ ЖЕРТВ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

Надійшло 15 повідомлень про зниклих безвісти людей, які були в районі ударів ракет у Вінниці, - голова Нацполіції

Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою - Генштаб ЗСУ

Удар по Вінниці у четвер був завданий ракетами типу "Калібр" - речник ПС ЗСУ

Уже відомо про 20 загиблих унаслідок ракетного удару по Вінниці, з них троє дітей - К.Тимошенко

Кулеба закликав створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України та назвав п'ять його параметрів

Бутрій: Коли ми зайдемо на територію Херсонщини, побачимо ще одну Бучу

Україна контролює кожну одиницю озброєння - Залужний

Ракетний удар по Вінниці зачепив діагностичну клініку, всі, хто перебував усередині, загинули - облрада

Унаслідок ракетного удару по Вінниці 17 загиблих, зокрема двоє дітей - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА