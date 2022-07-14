Найближчими тижнями присутність ОБСЄ в Україні буде відновлено - Карпентер

Найближчими тижнями присутність ОБСЄ в Україні буде відновлено, повідомив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

"Це дуже довга історія, і довга відповідь на ваше коротке запитання: як повернути роботу ОБСЄ в Україну, щоб вона працювала над усіма питаннями, над якими вона працювала раніше, але без можливості Росії накласти вето? Гадаю, ми знайшли шлях. Я гадаю, що найближчими тижнями, але, ймовірно, не більше ніж за місяць, ви побачите, що присутність ОБСЄ буде відновлено. Ну, фактично наразі є невеличка присутність у Києві. Але надалі вона буда відновлена у більшому масштабі", - сказав Карпентер в інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, в Україні відновить роботу Офіс координатора проєктів ОБСЄ в Україні, який діятиме за рахунок внесків однодумців, тож РФ не зможе ветувати його роботу.

"Ми говоримо про те, що раніше називалося Координатором проєктів ОБСЄ в Україні. Ймовірно, надалі він також називатиметься Координатором проєктів ОБСЄ в Україні. Але вони діятимуть за рахунок внесків однодумців. Тому ми не будемо вимагати від Російської Федерації грошей і вона більше не матиме права вето", - пояснив посол.

Карпентер нагадав, що Росія ветувала роботу місії в Україні, зокрема, наклала вето і на прикордонну спостережну місію, і на Спеціальну моніторингову місію, і на Офіс координатора проєктів.

"Але я гадаю, що країни-учасниці та ОБСЄ вже втомилися від можливості Росії ветувати все. Тому що це абсолютно поза межами людської пристойності з огляду на війну, що триває", - наголосив Карпентер.