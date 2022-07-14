Події

07:08 14.07.2022

У Демидові відкриють проїзд мостом через р.Ірпінь, раніше підірваний у результаті блискавки та детонації вибухового пристрою

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У Демидові відкриють проїзд мостом через р.Ірпінь, раніше підірваний у результаті блискавки та детонації вибухового пристрою

Проїзд мостом через річку Ірпінь у районі с.Демидів Вишгородського району Київської області, зруйнований 29 червня внаслідок блискавки та детонації вибухового пристрою, буде відкритий 14 липня, повідомив голова Димерської територіальної громади Володимир Підкурганний.

"Два тижні не було проїзду через міст у Демидові. Завтра відновлюється повноцінний проїзд (і громадського транспорту) через міст, який відремонтували на тиждень раніше, ніж планувалося", – написав він у фейсбуці.

Підкурганний висловив подяку Київській ОВА та її голові Олексію Кулебі.

Як повідомлялося, 30 червня міст вибухнув унаслідок удару блискавки та детонації встановленого вибухового пристрою на об'єкті. Одна людина загинула, двох поранено. Рух транспорту з того часу було тимчасово зупинено.

 

 

 

Теги: #міст #київська #ірпінь

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