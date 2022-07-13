Події

21:34 13.07.2022

Гутерреш сподівається, що фінальну угоду про експорт продуктів з України через Чорне море буде підписано наступного тижня

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Гутерреш сподівається, що фінальну угоду про експорт продуктів з України через Чорне море буде підписано наступного тижня

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив сподівання, що фінальну угоду про експорт продуктів харчування з України через Чорне море буде підписано наступного тижня.

"Ми сподіваємося, що зможемо відновити роботу дуже скоро, впевнений, наступного тижня і, сподіваємося, ми зможемо мати фінальну угоду. Але як я сказав, нам все ще треба багато доброї волі та зобов'язань усіх сторін. Вони показали їх. Я оптимістично налаштований. Але вона ще не повністю зроблена", - сказав Гутерреш на брифінгу в середу.

 

 

Теги: #оон #експорт #угода

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