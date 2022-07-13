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19:28 13.07.2022

Джеремі Гант та Надхім Захаві вибули з боротьби за посаду лідера Консервативної партії Великої Британії

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Джеремі Гант та Надхім Захаві вибули з боротьби за посаду лідера Консервативної партії Великої Британії

Колишній глава британського МЗС Джеремі Гант та чинний голова Мінфіну Надхім Захаві за підсумками першого туру виборів вибули з боротьби за посаду лідера Консервативної партії Великої Британії та, відповідно, прем'єра країни, повідомляє у середу Sky News.

За підсумками голосування британських депутатів-консерваторів Захаві отримав 25 голосів, а Гант – 18. Для продовження боротьби їм потрібно було не менше ніж 30 голосів.

Таким чином, за посаду голови торі та прем'єра Великої Британії продовжуватимуть боротися колишній глава мінфіну Ріші Сунак (88 голосів), молодший міністр з торгівельної політики Великої Британії Пенні Мордонт (67 голосів), глава МЗС Ліз Трасс (50 голосів), генеральний прокурор Суелла Браверман (3 голоси), ексміністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (40 голосів) та голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендхат (37 голосів).

Процес вибору нового лідера партії стартував у середу. Консервативна партія проводитиме низку голосувань доти, доки не залишаться лише два кандидати. Після цього члени партії мають обрати свого лідера до дедлайну, встановленого так званим "комітетом 1922" (парламентською групою від Консервативної партії в Палаті громад Великої Британії).

8 липня британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що згоден піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.

Джонсон – прем'єр-міністр Великої Британії з 24 липня 2019 року.

Основною причиною майбутньої відставки Джонсона британські ЗМІ вважають низку скандалів, фігурантом яких він став останніми місяцями.

На фото: Надхім Захаві

 

 

Теги: #британія #кандидати #консерватори

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