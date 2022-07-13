Українське керівництво робить дуже хорошу роботу, щоб війна проти України не зникала з радарів - Маасікас

Українське керівництво робить дуже хорошу роботу, щоб війна проти України не зникала з радарів, повідомив посол ЄС, глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Ми опинилися в ситуації, коли ядерна держава в Європі атакує свого сусіда без жодної причини з чітко сформульованою метою розірвати його територію. Це надто велика і надто серйозна загроза безпеці всієї Європи, щоб про неї просто так забути. Справді, українське керівництво робить дуже хорошу роботу, щоб українське питання, війна проти України не зникала з радарів, і поки що вони робили це дуже успішно", - сказав Маасікас в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Посол зазначив, що не відчуває втоми від України, української кризи серед деяких країн.

"Ні. Я знаю, що для керівництва України це є в одному з розрахунків, одне з побоювань. Справді, люди неймовірно адаптивні, і це в людській природі, що люди звикають до багатьох речей. Навіть під час війни люди теж закохуються, одружуються і продовжують своє життя. Це також означає, що те, що вважалося вчора абсолютно неприйнятним і безпрецедентним, тепер стає частиною реальності", - додав він.

Також Маасікас звернув увагу на те, що однією з головних причин надання статусу кандидата Україні була громадська думка в державах-членах ЄС, і поки що підтримка з боку громадської думки однозначно є.

"Для вас не секрет, що однією з головних причин, якщо не основною причиною рішення про надання статусу кандидата для відкриття дверей ЄС для України, була громадська думка в державах-членах ЄС. Звісно, не лише це, політичний клас, політичне керівництво також відчувають і розуміють усю серйозність ситуації і серйозність загрози своїм країнам. Але в усіх країнах ЄС, крім однієї, понад 50% дотримувалися думки, що Україна має бути членом ЄС, і це допомогло. Поки що підтримка громадської думки однозначно є", - сказав посол.