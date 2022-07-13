Події

17:19 13.07.2022

Українське керівництво робить дуже хорошу роботу, щоб війна проти України не зникала з радарів - Маасікас

2 хв читати
Українське керівництво робить дуже хорошу роботу, щоб війна проти України не зникала з радарів - Маасікас

Українське керівництво робить дуже хорошу роботу, щоб війна проти України не зникала з радарів, повідомив посол ЄС, глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Ми опинилися в ситуації, коли ядерна держава в Європі атакує свого сусіда без жодної причини з чітко сформульованою метою розірвати його територію. Це надто велика і надто серйозна загроза безпеці всієї Європи, щоб про неї просто так забути. Справді, українське керівництво робить дуже хорошу роботу, щоб українське питання, війна проти України не зникала з радарів, і поки що вони робили це дуже успішно", - сказав Маасікас в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Посол зазначив, що не відчуває втоми від України, української кризи серед деяких країн.

"Ні. Я знаю, що для керівництва України це є в одному з розрахунків, одне з побоювань. Справді, люди неймовірно адаптивні, і це в людській природі, що люди звикають до багатьох речей. Навіть під час війни люди теж закохуються, одружуються і продовжують своє життя. Це також означає, що те, що вважалося вчора абсолютно неприйнятним і безпрецедентним, тепер стає частиною реальності", - додав він.

Також Маасікас звернув увагу на те, що однією з головних причин надання статусу кандидата Україні була громадська думка в державах-членах ЄС, і поки що підтримка з боку громадської думки однозначно є.

"Для вас не секрет, що однією з головних причин, якщо не основною причиною рішення про надання статусу кандидата для відкриття дверей ЄС для України, була громадська думка в державах-членах ЄС. Звісно, не лише це, політичний клас, політичне керівництво також відчувають і розуміють усю серйозність ситуації і серйозність загрози своїм країнам. Але в усіх країнах ЄС, крім однієї, понад 50% дотримувалися думки, що Україна має бути членом ЄС, і це допомогло. Поки що підтримка громадської думки однозначно є", - сказав посол.

Теги: #війна #маасікас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:27 13.07.2022
Українські військові завдали удару по скупченню російських окупантів у Чкаловому та складу боєприпасів у Чорнобаївці - ОК "Південь"

Українські військові завдали удару по скупченню російських окупантів у Чкаловому та складу боєприпасів у Чорнобаївці - ОК "Південь"

17:46 13.07.2022
ЄС, США та низка країн виступили зі спільною заявою на підтримку України в порушенні справи проти РФ у Міжнародному суді

ЄС, США та низка країн виступили зі спільною заявою на підтримку України в порушенні справи проти РФ у Міжнародному суді

17:45 13.07.2022
Для виконання рекомендацій ЄС Україні не потрібні історичні інновації, їх можна втілити під час війни - посол ЄС

Для виконання рекомендацій ЄС Україні не потрібні історичні інновації, їх можна втілити під час війни - посол ЄС

17:16 13.07.2022
Головним результатом конференції у Лугано було об'єднання країн та інституцій, які допомагатимуть Україні, - посол ЄС

Головним результатом конференції у Лугано було об'єднання країн та інституцій, які допомагатимуть Україні, - посол ЄС

17:03 13.07.2022
Дискусії про надання Україні макрофіну до EUR9 млрд тривали довше, ніж зазвичай, але ЄС виконає свої обіцянки, включаючи цю - посол

Дискусії про надання Україні макрофіну до EUR9 млрд тривали довше, ніж зазвичай, але ЄС виконає свої обіцянки, включаючи цю - посол

16:49 13.07.2022
Маасікас: Призначення глави САП – технічно найпростіша з рекомендацій ЄС, чекаємо на подальші кроки української влади

Маасікас: Призначення глави САП – технічно найпростіша з рекомендацій ЄС, чекаємо на подальші кроки української влади

16:40 13.07.2022
Для виконання рекомендацій ЄС Україні не потрібні історичні інновації, їх можна втілити під час війни - посол ЄС

Для виконання рекомендацій ЄС Україні не потрібні історичні інновації, їх можна втілити під час війни - посол ЄС

15:44 13.07.2022
ПС ЗСУ спростували заяви РФ про нібито знищення 4 українських літаків

ПС ЗСУ спростували заяви РФ про нібито знищення 4 українських літаків

15:00 13.07.2022
Окупанти завдали удару по одному з підприємств Запоріжжя – обладміністрація

Окупанти завдали удару по одному з підприємств Запоріжжя – обладміністрація

14:46 13.07.2022
Злочини щодо дітей у війні РФ проти України стають предметом щоденного моніторингу ООН – МЗС України

Злочини щодо дітей у війні РФ проти України стають предметом щоденного моніторингу ООН – МЗС України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська армія успішно відбила спробу штурму російських окупантів на кількох напрямках, змусила загарбників відійти

Українські військові завдали удару по скупченню російських окупантів у Чкаловому та складу боєприпасів у Чорнобаївці - ОК "Південь"

ЄС, США та низка країн виступили зі спільною заявою на підтримку України в порушенні справи проти РФ у Міжнародному суді

Маасікас: Призначення глави САП – технічно найпростіша з рекомендацій ЄС, чекаємо на подальші кроки української влади

Для виконання рекомендацій ЄС Україні не потрібні історичні інновації, їх можна втілити під час війни - посол ЄС

ОСТАННЄ

ЄС суворо контролює військове обладнання, що поставляється в Україну – представник ЄС Стано

Джеремі Гант та Надхім Захаві вибули з боротьби за посаду лідера Консервативної партії Великої Британії

Глава Міноборони Польщі: Криваві злочини росіян мають бути покарані

Джереми Хант и Надхим Захави выбыли из борьбы за пост лидера Консервативной партии Великобритании

Українська армія успішно відбила спробу штурму російських окупантів на кількох напрямках, змусила загарбників відійти

ДАРТ створить комісію з розгляду питань функціонування туристичної галузі під час воєнного стану

Мати експрезидента Молдови Додона стала підозрюваною у справі про корупцію

Американський сенатор Брюер прибув до Запоріжжя для надання допомоги та розвінчування міфів роспропаганди про війну в Україні - секретар міськради

Депутати пропонують упровадити адмінвідповідальність за порушення комендантської години

Ексзаступник гендиректора ДП "Інформаційні судові системи" підозрюється у наданні несанкціонованого доступу до ресурсів судової системи - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА