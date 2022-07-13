Росіяни завдали по Миколаївщині 28 ударів із РСЗВ, загинули п'ятеро людей

Росіяни в середу, 13 липня, завдали по різних районах Миколаївської області 28 ударів із РСЗВ, пошкоджено лікарню та житлові будинки, за попередніми даними, загинули п'ятеро людей, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Миколаївщина, 13.07.2022. Станом на ранок ворог завдав 28 ударів із РСЗВ по різних населених пунктах. Унаслідок цього було пошкоджено лікарню та житлові будинки. Також був артобстріл по Вітовському району, попередньо загинули п'ятеро цивільних", - написав він у телеграм-каналі.