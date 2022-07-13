Події

08:33 13.07.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 30 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 42 боєприпаси, що не розірвалися

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За добу харківські рятувальники здійснили 30 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 42 боєприпаси, що не розірвалися

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, третина з яких (10) на ліквідацію пожеж, зокрема 8 пожеж, викликаних обстрілами.

"На території Харківщини сталося 8 пожеж, викликаних ворожими обстрілами, з яких 4 в Індустріальному районі та 2 у Немишлянському районі міста Харкова, а також 1 – у Чугуївському та 1 у Богодухівському районах області. Горіли господарські споруди, гаражі, виробничі та складські будівлі, а також столярний цех", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, за добу рятувальники 5 разів виїжджали на допомогу населенню, і стільки ж - на допомогу працівникам ЖКГ.

Піротехніки ДСНС ліквідували 42 ворожі боєприпаси, що не розірвалися.

 

 

Теги: #пожежа #ліквідація #харківська_область

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