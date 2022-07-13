Події

07:14 13.07.2022

Депутати пропонують запровадити адмінвідповідальність за порушення комендантської години

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Депутати пропонують запровадити адмінвідповідальність за порушення комендантської години

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді запровадити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години під час війни.

Відповідний законопроєкт №7553 зареєстровано 12 липня, але його текст нині відсутній на сайті парламенту.

Серед авторів законодавчої ініціативи – народні депутати Олександр Юрченко, Артем Дмитрук та Анна Скороход.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону "UAразом" заявив про необхідність на законодавчому рівні передбачити адміністративну відповідальність за недотримання комендантської години.

 

 

Теги: #нардепи #комендантська_година #адмінвідповідальність

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