Депутати пропонують запровадити адмінвідповідальність за порушення комендантської години

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді запровадити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години під час війни.

Відповідний законопроєкт №7553 зареєстровано 12 липня, але його текст нині відсутній на сайті парламенту.

Серед авторів законодавчої ініціативи – народні депутати Олександр Юрченко, Артем Дмитрук та Анна Скороход.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону "UAразом" заявив про необхідність на законодавчому рівні передбачити адміністративну відповідальність за недотримання комендантської години.