Необхідно вводити адмінвідповідальність за використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами - керівник Нацполіції

Необхідно вводити адміністративну відповідальність за використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами, вважає керівник Національної поліції України Іван Вигівський.

"Потрібно внести конкретну відповідальність. У нас в адмінкодексі є норма про порушення тиші, але вона передбачає замірювання спеціальним обладнанням. У звʼязку з цим постійні складнощі щодо фіксування і документування", - сказав Вигівський в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у пʼятницю.

Голова Нацполіції підкреслив, що на сьогодні патрульний поліцейський не має права перевіряти транспортні засоби цивільних осіб на технічний стан.

"Якби ця норма була прийнята, є відповідний законопроєкт №9564, який передбачає перевірку на техстан, тоді за допомогою спеціальних приладів, які будуть у поліцейських, вони зможуть замірювати рівень шуму і притягувати особу до відповідальності", - зазначив він.

Вигівський наголосив, що на сьогодні такого механізму немає, хоч Нацполіція неодноразово зверталася з цього питання, зокрема, до народних депутатів.

"На початку війни говорили, що якісь рішення Київська міська адміністрація приймала, але це рішення не несе за собою відповідальності", - додав голова Нацполіції.

Він наголосив, що з урахування ворожих обстрілів це питання є дуже важливим.

На запитання, яким на його думку має бути відповідальність за такі порушення, Вигівський зазначив, що це має бути адмінвідповідальність, зокрема, штраф, з вилученням транспортного засобу до усунення цієї конструктивної особливості.

Як повідомлялося, в жовтні 2024 року петиція на сайті Київської міської ради з закликом посилити контроль за дотриманням рівня шуму від транспортних засобів на дорогах столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Тоді Київська влада підтримала дану петицію, зазначивши, що рішенням Київської міської ради від 23 червня 2022 року "Про обмеження в русі деяких транспортних засобів на території міста Києва", рух транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямоток" та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача, визнано такими, що порушують права та законні інтереси мешканців міста Києва, мають негативний вплив на їхній психоемоційний стан та потребує заборони у Києві. Згідно з документом передбачено, що поліція в період воєнного стану має вжити невідкладних заходів, спрямованих на виявлення на території Києва випадків руху таких транспортних засобів.

24 червня 2025 року чергова петиція на сайті Київради із закликом обмежити гучність вихлопних систем транспортних засобів у столиці набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

У відповідь у Київській владі поскаржилися, що у правоохоронних органів відсутній дієвий механізм притягнення до відповідальності за пересування на автомобілях, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямострум" та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача.