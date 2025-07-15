Інтерфакс-Україна
Події
10:29 15.07.2025

У правоохоронців відсутній механізм притягнення до відповідальності за рух на авто з гучними вихлопними системами - відповідь на петицію

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У правоохоронців відсутній механізм притягнення до відповідальності за рух на авто з гучними вихлопними системами - відповідь на петицію
Фото: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko

У Київській владі поскаржилися, що  у правоохоронних органів відсутній дієвий механізм притягнення до відповідальності за пересування на автомобілях, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямострум" та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача.

"Київською міською радою прийнято рішення від 23.06.2022 № 4745/4786 "Про обмеження у русі деяких транспортних засобів на території міста Києва". Зазначеним рішенням рух транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямострум" та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача, визнано таким, що порушує права та законні інтереси мешканців міста Києва, має негативний вплив на їхній психоемоційний стан і потребує заборони до моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану на всій території України", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Зазначається, що при цьому також було вирішено звернутися до Головного управління Національної поліції у місті Києві з проханням у період дії воєнного стану вжити заходів, спрямованих на виявлення на території Києва випадків руху транспортних засобів, що використовують "прямострум" та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача, та здійснити необхідні дії з реагування.

"Проте неодноразові звернення до Головного управління Національної поліції у місті Києві та Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції засвідчили відсутність у правоохоронних органів дієвого механізму притягнення до відповідальності за відповідні правопорушення до ухвалення Верховною Радою України необхідних законодавчих змін", - зявили в мерії.

Зважаючи на вищевикладене, у відповіді зазначається, що Київською міською радою та Київською міською державною адміністрацією вичерпано всі можливі заходи в межах наданих повноважень з опрацювання питань, пов’язаних з реагуванням на випадки руху транспортних засобів, що використовують "прямострум" та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача.

Таким чином, петиція була відхилена.

Як повідомлялося, 24 червня чергова петиція на сайті Київської міської ради із закликом обмежити гучність вихлопних систем транспортних засобів у столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

В жовтні 2024 року петиція на сайті Київської міської ради з закликом посилити контроль за дотриманням рівня шуму від транспортних засобів на дорогах столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Тоді Київська влада підтримала дану петицію, зазначивши, що рішенням Київської міської ради від 23 червня 2022 року  "Про обмеження в русі деяких транспортних засобів на території міста Києва", рух транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямоток" та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача, визнано такими, що порушують права та законні інтереси мешканців міста Києва, мають негативний вплив на їхній психоемоційний стан та потребує заборони у Києві. Згідно з документом передбачено, що поліція в період воєнного стану має вжити невідкладних заходів, спрямованих на виявлення на території Києва випадків руху таких транспортних засобів.

 

Теги: #київ #петиція #кличко

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