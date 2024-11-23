У КМДА пояснили технологічними процесами шум у деяких районах Києва

У деяких районах Києва може спостерігатися шум, пов'язаний із роботою великого теплоджерела на правому березі міста, - ситуація контрольована і не становить небезпеки, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У деяких районах Києва може спостерігатися шум, пов'язаний із роботою великого теплоджерела на правому березі міста. Нагадуємо, тривають технологічні процеси, що є невід'ємною частиною роботи таких масштабних об'єктів", - ідеться в повідомленні КМДА в телеграм-каналі в суботу.

Зазначається, що ситуація контрольована та жодним чином не несе загроз чи ризиків. "Просимо городян і гостей столиці з розумінням поставитися до тимчасових незручностей", - зазначено в повідомленні.