Кабмін розширив перелік пунктів пропуску для розмитнення імпортних авто

Кабмін розширив перелік пунктів пропуску, через які на період воєнного стану дозволено перевозити транспортні засоби, придбані за кордоном, свідчить розпорядження уряду №479-р від 14 червня 2022 року.

Згідно з ним, уряд дозволив ввезення імпортних авто через низку морських пунктів пропуску, зокрема Чорноморський рибний порт, Чорноморський судноремонтний завод, Одеський морський торговельний порт, морпорт "Південний", Ренійський, Усть-Дунайський, Білгород-Дністровський морпорти, а також поромний комплекс "Орлівка".

Раніше Кабмін обмежив пункти пропуску для переміщення імпортних авто до трьох - "Устилуг", "Грушів" та "Малий Березний".