Події

18:26 17.06.2022

Кабмін розширив перелік пунктів пропуску для розмитнення імпортних авто

1 хв читати
Кабмін розширив перелік пунктів пропуску для розмитнення імпортних авто

Кабмін розширив перелік пунктів пропуску, через які на період воєнного стану дозволено перевозити транспортні засоби, придбані за кордоном, свідчить розпорядження уряду №479-р від 14 червня 2022 року.

Згідно з ним, уряд дозволив ввезення імпортних авто через низку морських пунктів пропуску, зокрема Чорноморський рибний порт, Чорноморський судноремонтний завод, Одеський морський торговельний порт, морпорт "Південний", Ренійський, Усть-Дунайський, Білгород-Дністровський морпорти, а також поромний комплекс "Орлівка".

Раніше Кабмін обмежив пункти пропуску для переміщення імпортних авто до трьох - "Устилуг", "Грушів" та "Малий Березний".

Теги: #транспортні_засоби #пункти_пропуску

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:54 29.04.2022
Кабмін схвалив відкриття двох нових пунктів пропуску на кордоні з Румунією

Кабмін схвалив відкриття двох нових пунктів пропуску на кордоні з Румунією

15:12 22.03.2022
Кабмін доручив відкрити нові та відремонтувати наявні пункти пропуску через кордон України - постанова

Кабмін доручив відкрити нові та відремонтувати наявні пункти пропуску через кордон України - постанова

18:45 27.02.2022
Держмитниця відключила пункти пропуску за східним напрямком на кордоні з країнами-агресорами

Держмитниця відключила пункти пропуску за східним напрямком на кордоні з країнами-агресорами

13:50 27.02.2022
Держприкордонслужба оприлюднила перелік рекомендованих для виїзду пунктів пропуску на кордоні з ЄС

Держприкордонслужба оприлюднила перелік рекомендованих для виїзду пунктів пропуску на кордоні з ЄС

13:45 27.02.2022
Україна закриває всі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та у напрямку Придністров'я

Україна закриває всі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та у напрямку Придністров'я

10:36 27.02.2022
На кордоні з Угорщиною працюватимуть цілодобово ще два пункти пропуску - Держприкордонслужба

На кордоні з Угорщиною працюватимуть цілодобово ще два пункти пропуску - Держприкордонслужба

17:32 24.02.2022
Пункти пропуску на західному кордоні працюють у штатному режимі, зростає кількість тих, хто виїжджає з країни, - Держприкордонслужба України

Пункти пропуску на західному кордоні працюють у штатному режимі, зростає кількість тих, хто виїжджає з країни, - Держприкордонслужба України

16:34 13.01.2022
Шмигаль анонсував початок модернізації міжнародних автомобільних пунктів пропуску цього року

Шмигаль анонсував початок модернізації міжнародних автомобільних пунктів пропуску цього року

12:51 24.12.2021
Найбільш завантажені пункти пропуску на в'їзд до України на кордоні з Польщею

Найбільш завантажені пункти пропуску на в'їзд до України на кордоні з Польщею

11:04 24.12.2021
Модернізація міжнародних пунктів пропуску в Україні стартує у 2022 році - Зеленський

Модернізація міжнародних пунктів пропуску в Україні стартує у 2022 році - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в Україні, завдають авіаударів по населеним пунктам

Російські окупанти порушують права та свободи українців на тимчасово окупованих територіях країни, знищують майно підприємств

Велика Британія готова й надалі надавати озброєння Україні та готувати військових до використання цих озброєнь - Джонсон

Зеленський: У нас із Джонсоном спільне бачення, як рухатися до перемоги

ОСТАННЄ

Зеленський і Джонсон відвідали виставку зруйнованої російської військової техніки у центрі Києва

Кабмін вніс у політику власності "Нафтогазу" доведення запасів у ПСГ до 19 млрд куб. м на 1 жовтня

Деолігархізація енергосектора стала темою зустрічі глави Міненерго України та посла США в Україні

Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Ракета компанії SpaceX стартувала на орбіту з новою групою інтернет-супутників Starlink

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в Україні, завдають авіаударів по населеним пунктам

Російські окупанти порушують права та свободи українців на тимчасово окупованих територіях країни, знищують майно підприємств

Бізнес має говорити не лише про компенсацію завданих агресором збитків, а й про компенсацію заподіяної шкоди - юрист

Джонсон: Я абсолютно розумію, чому українці не готові на будь-які компроміси із Путіним

Зеленський та Джонсон обговорили питання гарантій безпеки для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА