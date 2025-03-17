На ПП "Вишнє-Нємецьке" – Ужгород" з 17 по 19 березня частково обмежать рух вантажівок через ремонт

Державна митна служба України попередила про затримки вантажного транспорту у словацькому пункті пропуску "Вишнє-Нємецьке – Ужгород" з 17 по 19 березня у звʼязку з ремонтними роботами.

"З 17 по 19 березня у пункті пропуску “Вишнє-Нємецьке – Ужгород” (словацько-український кордон) частково обмежать рух вантажного транспорту через проведення словацькою стороною технічного обслуговування осьових ваг”, - зазначається в Телеграм-каналі ДМС в понеділок.

Зазначається, що за інформацією Міхаловецької митниці, ремонтні роботи здійснюватимуться на одній зі смуг руху. На ній буде встановлено тимчасові дорожні знаки.

Водіїв вантажівок закликають бути уважними, дотримуватися вказівок працівників митниці та поліції, а також орієнтуватися на тимчасові дорожні знаки.