Інтерфакс-Україна
Події
13:58 16.04.2025

Митна служба попередила про затримки для вантажівок на ПП "Чоп", "Ужгород" і "Дякове" через перевірку ваг 17-24 квітня

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Митна служба попередила про затримки для вантажівок на ПП "Чоп", "Ужгород" і "Дякове" через перевірку ваг 17-24 квітня

Метрологічна перевірка автомобільних ваг на трьох пунктах пропуску відбудеться з 17 по 24 квітня 2025 року, через що можливі затримки руху, повідомляє Державна митна служба України в середу.

Уточнюється, що з 17 квітня перевірятимуться автомобільні ваги на ПП "Чоп" (українсько-угорський кордон), "Ужгород" (українсько-словацький кордон) та "Дякове" (українсько-румунський кордон)

"Перевізникам вантажних транспортних засобів необхідно врахувати можливі тимчасові затримки руху автомобілів під час проведення метрологічної повірки на зазначених КПП", - додали в органі.

Теги: #перевірка #пункти_пропуску #вантажівки

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