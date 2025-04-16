Митна служба попередила про затримки для вантажівок на ПП "Чоп", "Ужгород" і "Дякове" через перевірку ваг 17-24 квітня

Метрологічна перевірка автомобільних ваг на трьох пунктах пропуску відбудеться з 17 по 24 квітня 2025 року, через що можливі затримки руху, повідомляє Державна митна служба України в середу.

Уточнюється, що з 17 квітня перевірятимуться автомобільні ваги на ПП "Чоп" (українсько-угорський кордон), "Ужгород" (українсько-словацький кордон) та "Дякове" (українсько-румунський кордон)

"Перевізникам вантажних транспортних засобів необхідно врахувати можливі тимчасові затримки руху автомобілів під час проведення метрологічної повірки на зазначених КПП", - додали в органі.