Україна звернулась до Румунії з нотою щодо відкриття 5 нових пунктів пропуску

Україна звернулась з нотою до Румунії щодо відкриття п’яти нових пунктів пропуску (ПП), повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрозвитку).

Під час зустрічі заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача з румунською делегацією на чолі з державним секретарем міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонелем Скріштіану в Чернівцях в суботу були досягнуті домовленості про запуск пілотного проекту з відкриття спільного ПП, початок підготовки плану запуску ПП пунктів пропуску для легкових авто та пішоходів, ідеться в повідомленні пресслужби Мінрозвитку.

Сторони домовились забезпечити запуск великих автобусів через пункт пропуску "Дяківці" після завершення реконструкції цього переходу. У рамках ремонту заплановано виділення окремої смуги для такого транспорту, написав у Фейсбук Деркач.

"У пріоритеті – відкриття нового пункту "Біла Церква – Сігету Мармацієй", де румунська сторона вже збудувала міст і завершила понад 65% робіт, а також запуск пасажирських автобусів через "Дяківці – Раковець". Усе це – у межах Стратегії розвитку прикордонної інфраструктури до 2030 року", - ідеться в дописі Деркача.

Повідомляється, що Україна і Румунія очікують на рішення конкурсного комітету програми ЄС "Механізм сполучення Європи" (CEF), куди подали спільну заявку з розбудови пункту пропуску "Дякове – Халмеу". Пріоритетним питанням є запуск додаткового парома на пункті пропуску "Орлівка – Ісакча".