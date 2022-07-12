Міноборони Іспанії погодило передачу Україні 10 танків Leopard 2A4 та 20 БТР M113

Іспанія готова передати Україні танки Leopard 2A4 та гусеничні бронетранспортери M113, повідомляється на сайті mil.in.ua з посиланням на дані іспанського видання Infodefensa.

"Видання з посиланням на власні джерела зазначило, що міністерство оборони Іспанії дало зелене світло на передачу Україні 10 танків та 20 БТР. Озброєння передається як військово-технічна допомога Україні в боротьбі з окупаційними силами Росії... До цього Іспанія постачала боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння, наразі йдеться про передачу основних бойових танків", - йдеться в повідомленні.

У виданні наголосили, що після того, як танки та бронетранспортери стануть власністю ЗСУ, уряд України фінансуватиме оновлення та модернізацію бронетехіки на іспанських підприємствах. Кошти на ремонт Leopard 2A4 та M113 можуть надійти з Європейського фонду миру, фінансованого Європейським Союзом.

За інформацією джерел Infodefensa, вартість відновлення танків та бронетранспортерів може становити від EUR5 млн до EUR15 млн і триватиме до кінця цього року. Ціна залежатиме від обраного рівня модернізації та проблеми пошуку необхідних запасних частин до бронетехніки.

Раніше повідомлялося, що Іспанія готова поставити Україні танки Leopard A4, які вже десять років перебувають у резерві на базі в Сарагосі. Ці танки є частиною партії зі 108 старих одиниць, які Німеччина продала Іспанії в 1995 році перед контрактом на виробництво Leopard в Іспанії.

За оцінками, які раніше з'явилися в ЗМІ, близько 40 танків може бути відремонтовано. Водночас машини потребують модернізації.

Також Іспанія запропонувала Україні навчання військових на бронетехніці.

У Міноборони України нагадали, що минулого місяця влада Німеччини не підтримала пропозицію Іспанії передати Україні танки Leopard 2A4 після їх модернізації.