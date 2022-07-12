Події

16:23 12.07.2022

Лідер опозиції Шрі-Ланки Премадаса має намір балотуватися на посаду президента - ЗМІ

1 хв читати
Лідер опозиції Шрі-Ланки Премадаса має намір балотуватися на посаду президента - ЗМІ

Лідер опозиції Шрі-Ланки Саджит Премадаса заявив про намір висунути свою кандидатуру на посаду президента після того, як нинішній глава держави Готабая Раджапакса піде у відставку, повідомляє Times of India.

"Опозиційний лідер Шрі-Ланки Саджит Премадаса повідомив, що має намір балотуватися на посаду президента після відставки Готабаї Раджапакси", - пише Times of India.

Напередодні глава уряду Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе підтвердив, що отримав від президента країни документи, які підтверджували б відставку глави держави. Раніше повідомлялося, що Раджапакса офіційно піде у відставку цього тижня, а парламентарії оберуть нового президента країни 20 липня.

Минулих вихідних на Шрі-Ланці відбулися масштабні акції протесту. Учасники цих акцій увірвалися до резиденції президента, вчинивши там погром. Лунали вимоги, щоб і президент, і прем'єр-міністр пішли у відставку.

Протести на Шрі-Ланці тривають уже кілька місяців. Останніми днями вони супроводжувалися заворушеннями, підпалами. Вісім людей загинули, понад 200 постраждали, вогонь знищив 60 транспортних засобів і понад 100 будівель.

Шрі-Ланка переживає найсерйознішу економічну кризу з 1948 року, коли країна здобула незалежність від Великої Британії.

Теги: #шрі_ланка #премадаса

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:16 12.07.2022
Парламент Шрі-Ланки 20 липня обере нового президента країни

Парламент Шрі-Ланки 20 липня обере нового президента країни

07:29 10.07.2022
Президент Шрі-Ланки 13 липня піде у відставку

Президент Шрі-Ланки 13 липня піде у відставку

19:59 09.07.2022
МЗС України закликає громадян утриматися від відвідування місць масового скупчення людей на Шрі-Ланці

МЗС України закликає громадян утриматися від відвідування місць масового скупчення людей на Шрі-Ланці

07:35 04.06.2022
"Аерофлот" призупиняє рейси на Шрі-Ланку через арешт літака

"Аерофлот" призупиняє рейси на Шрі-Ланку через арешт літака

16:43 22.12.2021
Шрі-Ланка планує виплачувати борг перед Іраном за постачання нафти чаєм

Шрі-Ланка планує виплачувати борг перед Іраном за постачання нафти чаєм

06:49 14.05.2021
На Шрі-Ланці через COVID-19 на три дні забороняють поїздки країною за винятком невідкладних випадків

На Шрі-Ланці через COVID-19 на три дні забороняють поїздки країною за винятком невідкладних випадків

15:17 21.01.2021
Шрі-Ланка відкрила кордони для іноземних туристів

Шрі-Ланка відкрила кордони для іноземних туристів

19:14 03.07.2020
Шрі-Ланку в квітні-червні не відвідав жоден іноземний турист

Шрі-Ланку в квітні-червні не відвідав жоден іноземний турист

07:13 18.03.2020
Кулеба застряглим на Шрі-Ланці українцям: Ми вас витягнемо

Кулеба застряглим на Шрі-Ланці українцям: Ми вас витягнемо

09:00 13.05.2019
У Шрі-Ланці заблокували соцмережі через напади на мусульман

У Шрі-Ланці заблокували соцмережі через напади на мусульман

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рятувальники виявили ще два тіла під час розбирання завалів зруйнованого п'ятиповерхового будинку у м. Часів Яр, загальна кількість загиблих зросла до 43

Ціни на оренду в Києві знизилися удвічі

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 41 – ДСНС

13 липня у Стамбулі заплановано чотиристоронню зустріч за участю експертів України, ООН, Туреччини та РФ щодо розблокування українського зерна - МЗС

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 38

ОСТАННЄ

Українські й турецькі перемовники проведуть у Стамбулі зустріч щодо навігації в Чорному морі. Після – розширені переговори - Єрмак

Рятувальники виявили ще два тіла під час розбирання завалів зруйнованого п'ятиповерхового будинку у м. Часів Яр, загальна кількість загиблих зросла до 43

Українські військові знищили ще один ворожий склад із боєприпасами на Херсонщині – ОК "Південь"

Ціни на оренду в Києві знизилися удвічі

У ГУР Міноборони частково підтверджують інформацію про відправлення засуджених із РФ на війну в Україні

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 41 – ДСНС

У Харкові після ворожих обстрілів виникла пожежа на підприємстві, працівники з рятувальниками врятували значну частину продукції

Зеленський провів зустріч із главою оборонного відомства Польщі Блащаком

Україна шукає варіанти для розблокування портів – Стефанчук

Україна налаштована на швидку імплементацію необхідних реформ на шляху до членства в ЄС – Стефанчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА