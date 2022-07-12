Лідер опозиції Шрі-Ланки Премадаса має намір балотуватися на посаду президента - ЗМІ

Лідер опозиції Шрі-Ланки Саджит Премадаса заявив про намір висунути свою кандидатуру на посаду президента після того, як нинішній глава держави Готабая Раджапакса піде у відставку, повідомляє Times of India.

"Опозиційний лідер Шрі-Ланки Саджит Премадаса повідомив, що має намір балотуватися на посаду президента після відставки Готабаї Раджапакси", - пише Times of India.

Напередодні глава уряду Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе підтвердив, що отримав від президента країни документи, які підтверджували б відставку глави держави. Раніше повідомлялося, що Раджапакса офіційно піде у відставку цього тижня, а парламентарії оберуть нового президента країни 20 липня.

Минулих вихідних на Шрі-Ланці відбулися масштабні акції протесту. Учасники цих акцій увірвалися до резиденції президента, вчинивши там погром. Лунали вимоги, щоб і президент, і прем'єр-міністр пішли у відставку.

Протести на Шрі-Ланці тривають уже кілька місяців. Останніми днями вони супроводжувалися заворушеннями, підпалами. Вісім людей загинули, понад 200 постраждали, вогонь знищив 60 транспортних засобів і понад 100 будівель.

Шрі-Ланка переживає найсерйознішу економічну кризу з 1948 року, коли країна здобула незалежність від Великої Британії.