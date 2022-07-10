Події

07:29 10.07.2022

Президент Шрі-Ланки 13 липня піде у відставку

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Президент Шрі-Ланки 13 липня піде у відставку

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса погодився залишити свою посаду, повідомляють у суботу ЗМІ країни з посиланням на спікера парламенту.

У повідомленнях зазначається, що президент, який зіткнувся з масштабними акціями протесту через економічну кризу, має намір піти у відставку 13 липня. Він поінформував про це рішення спікера парламенту.

Протести на Шрі-Ланці тривають уже кілька місяців. Останніми днями вони супроводжувалися заворушеннями, підпалами. Вісім людей загинули, понад 200 постраждали, вогнем знищено 60 транспортних засобів та понад 100 будівель.

Шрі-Ланка переживає найсерйознішу економічну кризу із 1948 року, коли країна здобула незалежність від Великої Британії.

 

 

Теги: #президент #відставка #плани #шрі_ланка

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