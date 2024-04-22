Гоночний автомобіль на Шрі-Ланці зійшов із траси, убивши 7 осіб і поранивши 20

Фото: SLAS

Гоночний автомобіль зійшов із траси під час змагань у Шрі-Ланці в неділю та протаранив натовп глядачів і офіційних осіб перегонів, убив сімох людей та поранив ще 20, повідомляє агентство Associated Press із посиланням на офіційних осіб.

Представник поліції Ніхал Талдува сказав, що один з автомобілів з'їхав з траси і врізався в глядачів та офіційних осіб заходу. Семеро людей, включно з чотирма офіційними особами, загинули, ще 20 госпіталізовано, сказав Тальдува. За його словами, троє поранених перебувають у критичному стані. Після аварії перегони було припинено.

Близько 45 000 глядачів зібралися на ралі на гоночній трасі у військовій академії Шрі-Ланки. Захід було організовано армією Шрі-Ланки і Шрі-Ланкійським автомобільним спортом (SLAS).