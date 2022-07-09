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19:59 09.07.2022

МЗС України закликає громадян утриматися від відвідування місць масового скупчення людей на Шрі-Ланці

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МЗС України закликає громадян утриматися від відвідування місць масового скупчення людей на Шрі-Ланці

Міністерство закордонних справ України оприлюднило рекомендації для громадян України щодо загострення ситуації з безпекою на Шрі-Ланці.

"У зв'язку із загостренням ситуації в Шрі-Ланці рекомендуємо українцям утриматися від перебування у місцях масового скупчення людей та протестів, а також дотримуватись приписів місцевих правоохоронних органів", - зазначається у повідомленні міністерства.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію у Шрі-Ланці громадяни України можуть звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Індії: +91 92055 07157.

Протести на Шрі-Ланці тривають уже кілька місяців. Останніми днями вони супроводжувалися заворушеннями, підпалами.

У суботу протестувальники на Шрі-Ланці під час найбільшого антиурядового маршу увірвалися до резиденції президента Готабаї Раджапакси. Як повідомило агентство Associated Press з посиланням на місцеве ТБ, тисячі протестувальників прорвали поліцейські барикади, їм вдалося увійти до резиденції. За даними індійських ЗМІ, президентові довелося терміново залишити резиденцію.

Протестувальники вимагають відставки президента.

Шрі-Ланка переживає найсерйознішу кризу з 1948 року, коли країна здобула незалежність від Великої Британії.

 

 

Теги: #безпека #шрі_ланка

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